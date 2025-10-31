Paritaria municipal: los sindicatos piden 15 % de aumento para terminar el año

Ads

Fútbol local: Independencia le ganó a Mitre por penales y jugará la final contra Paraná

Tras la denuncia, ordenaron al secretario de Seguridad Eduardo Álvarez el “cese de hostigamiento”

Ads

Falta de transporte escolar impide que alumnos de Bajo Tala asistan a clases: “Van en remis, pero es muy costoso”

Con la cuenta regresiva para el show en el Ópera, Campedrinos fue confirmado para Cosquín 2026

Ads

Colisionaron una moto y un automóvil en la esquina de 3 de Febrero y Almafuerte.

Patín carrera: Huincaló organiza la tercera fecha del campeonato de la Asociación Gaucha.

Ariel Rey quedó eliminado en la primera ronda de la competencia para “elegir al político más lindo del país”

Ads

Pensiones por discapacidad: más de 60 sampedrinos recuperaron su beneficio

Vecinos del Fonavi I aseguran que hace más de un mes están sin agua: “Estamos pasando una situación inhumana”

Escuela de Colegiales: reparación provisoria para el techo, a la espera de un arreglo general

Queja por aumento en las tasas municipales: ¿por qué no tratan de cobrarle a los miles que no pagan?

Operativos de Anses y Pami en Los Aromos, este viernes

Desde las 9.00 a las 14.00, ambos organismos oficiales atenderán a los vecinos que necesiten iniciar trámites o realizar consultas.

Hoy cierra el cronograma de pago a jubilados y pensionados del IPS

Hoy viernes 31 cobran los titulares de jubilaciones y pensiones con Documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Jorge Luis Truyols a los 75 años

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado con algunas nubes por la tarde, temperatura máxima 23°, viento del sector Norte a 30 km.

Sábado nublado con 26° de máxima y viento del Noroeste

Domingo con lluvias débiles y algunas tormentas a partir de las 14:00, 26° la máxima y viento del Este rotando al Sur.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1045

Avenida Sarmiento 390

Mitre 2885

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo

Mandá tu reporte por whatsapp al 3329 479958 y contestá la consigna. Este sábado hay regalos de El Tete

Podés ganar un bidón con el producto que elijas de La Jabonera Mayorista.

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí y ganá.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

- incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti, La Delfina restó.