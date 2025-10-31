Falta de transporte escolar impide que alumnos de Bajo Tala asistan a clases: "Van en remis, pero es muy costoso"
Familiares de estudiantes reclaman que la ausencia de transporte escolar dificulta la asistencia diaria. Desde el Consejo Escolar explicaron que las licitaciones para cubrir el servicio quedaron desiertas y recordaron que los pedidos para 2026 deben presentarse en diciembre.
Familiares de alumnos que concurren escuela de Río Tala, tanto a la primaria n.° 12 como a la secundaria 9, continúan reclamando por la falta de transporte público, que impide que los jóvenes puedan asistir diariamente al establecimiento.
En diálogo con La Opinión, allegados a uno de los afectados, indicaron que el joven desea seguir sus estudios, pero que al asistir al turno nocturno "se complica", ya que debe volver caminando alrededor de 6 kilómetros de distancia.
"Es una vergüenza, va desde las 17.30 hasta las 22.00, a veces lo mandamos en remis, pero es muy costoso", expresaron los familiares, que además sentenciaron: "Ojalá alguien pudiera ayudar a garantizar el transporte para que él pueda estudiar y así tener otras oportunidades".
Tras ser consultada por este medio respecto de la situación, la presidenta del Consejo Escolar, Silvina García, informó que la falta de transporte se debe a que la documentación pertinente fue entregada fuera de plazo.
Refirió que, para resolver la problemática de otra forma, realizaron "cuatro licitaciones para remises o taxis" que finalmente quedaron desiertas.
"Lamentablemente, no hay agencias que quieran y cumplan los requisitos para transportar alumnos", expresó García, que además indicó que aquellos que requieran trasporte escolar para el año que viene, deben presentar la documentación en diciembre para que Jefatura Distrital pueda autorizar el pedido.
