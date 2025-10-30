Tras un año de gira por diversos festivales y teatros de todo el país, el dúo Campedrinos cierra 2025 con un show a toda fiesta en el teatro Ópera y se prepara para participar en el festival Cosquín 2026, el más importante del folklore argentino.

El sampedrino Agustín Fantili y el campanense Sergio Prada llevan 16 años recorriendo escenarios y están posicionados como un fenómeno festivalero de relevancia en cada rincón de la Argentina.

Tras espectáculos en Tucumán, Jujuy, Salta, Rosario, La Plata, Córdoba, Viedma, Neuquén, La Pampa, San Juan, San Luis, Mendoza y Montevideo, cerrarán en el teatro Ópera, como hicieron el año pasado, con gran convocatoria.

El dúo estuvo en la presentación oficial de Cosquín 2026 en Rosario.

“El espectáculo del 6 de diciembre será el más ambicioso del dúo hasta ahora”, anunciaron y prometieron “nueva puesta visual y escénica” e invitados especiales.

Este año, además del nuevo disco, Bipolar, Campedrinos tuvieron dos colaboraciones que los ubicaron entre los videos musicales más vistos del país en las plataformas: una con Los Nocheros y otra con Milo J.

Con el histórico grupo salteño grabaron Casi algo, una chacarera romántica que conjugó la frescura de los jóvenes bonaerenses con la trayectoria consolidada de Los Nocheros en un celebrado traspaso generacional.

Con el cantante de música urbana Milo J, que este año publicó un disco orientado hacia las raíces de la canción latinoamericana que sorprendió por su calidad, se encontraron en FA!, el ciclo del reconocido músico y actor Mex Urtizberea.

Juntos interpretaron una versión de La taleñita, el clásico de Las Voces de Orán que artistas como el Chaqueño Palavecino, presente ese día en el encuentro, hicieron popular entre las siguientes generaciones.

El video tuvo más de 6,5 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en un verdadero fenómeno viral que puso a Campedrinos en la órbita de un público más amplio del que ya tienen consolidado.

En Cosquín, Campedrinos tocará el domingo 1 de febrero, en la novena luna, y compartirá escenario con Milo J, por lo que se espera que la exitosa colaboración se reproduzca en el escenario mayor del folklore nacional.

Ese día, además, tocarán consagrados como Peteco Carabajal, Teresa Parodi, el dúo que conforman Cuti y Roberto Carabajal, y la ascendente joven Maggie Cullen, que en 2024 ganó el premio Gardel por mejor álbum de folklore.

También estarán ese día los Gauchos of the Pampa, la banda que lidera Juan Gigena Ábalos, descendiente de Los Hermanos Ábalos, director musical de FA! yguitarrista de Ciro y Los Persas.

