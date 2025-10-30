Ariel Rey quedó eliminado en la primera ronda de la competencia para "elegir al político más lindo del país"
El concejal electo por La Libertad Avanza se posicionó tercero en el "certamen de belleza" organizado por la página de Instagram LoMásPopu.com. Federico Lifschitz y Leo Calaiano avanzaron a la siguiente fase.
Ariel Rey quedó eliminado en la primera fase del certamen de belleza que busca coronar al “político más lindo del país”, organizado por la cuenta de Instagram LoMásPopuCom.
Tras la votación, el concejal electo por la Libertad Avanza, quedó tercero, por lo que quedó afuera las próximas etapas del concurso.
En las publicaciones sobre su postulación en el certamen, con humor, Rey aclaró que no fue él quien se postuló en el concurso del perfil de chimentos, en medio de una gran cantidad de comentarios sobre la noticia.
El sampedrino se posicionó en el tercer lugar, por detrás de Federico Lifschitz, concejal rosarino, y del diputado santafesino, Leo Calaiano; el intendente chaqueño Germán Honcheruk quedó último en la votación.
