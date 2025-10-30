La Municipalidad informó que más de 60 sampedrinos recuperaron su pensión por discapacidad, que habían sido retiradas en el marco de las auditorias realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Ads

En nuestra ciudad, una gran cantidad de personas, tanto de San Pedro, como de Baradero y San Nicolás, se acercaron a consultorios Beaumont para realizar los exámenes médicos necesarios para constatar la legitimidad de la prestación.

No exentas de polémica, las auditorias de la Agencia Nacional de Discapacidad, dispuestas por el Gobierno generaron que decenas de pensionados temieran ante la posibilidad de perder su beneficio, por falta de notificación o por no poder presentarse en la fecha dispuesta por el organismo.

Ads

Esta semana, el área de discapacidad del municipio, a través de la secretaría de Desarrollo de la Comunidad informó que son sesenta los sampedrinos que "recuperaron su derecho" a percibir una pensión.

Informaron que las restituciones "fueron posibles", gracias a un "trabajo en conjunto", que permitió atender numerosas consultas y acompañar trámites vinculados a la suspensión de los beneficios.

Ads

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires difundió un listado completo, donde cada persona puede filtrar por documento y saber si su Pensión No Contributiva fue restituida por ANDIS.

Puede interesarte