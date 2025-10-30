Huincaló viene siendo protagonista del torneo de la Asociación Gaucha con grandes resultados fecha tras fecha y, además, con destacadas actuaciones a nivel nacional.

Este domingo 2 de noviembre, desde las 9.00 en el circuito Panorámico del Oeste, será anfitrión de la tercera y última fecha del certamen y se espera la participación de clubes locales como Banfield y de la zona.

En la segunda fecha, ambas instituciones sampedrina consiguieron grandes resultados, lo que llevó a Huincaló a ocupar el primer puesto general y a Banfield colocarse en elsegundo lugar.

