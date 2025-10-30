El Gobierno municipal y los sindicatos mantuvieron una reunión en el marco de la Mesa de Relaciones Laborales para discutir incremento salarial para los trabajadores del Estado local.

Ads

Durante el encuentro, los funcionarios del Ejecutivo plantearon las dificultades económicas que afronta la Municipalidad y advirtieron que cualquier aumento implicará un importante esfuerzo para el erario.

Los sindicatos dejaron asentado en el acta su solicitud formal de un aumento del 15 por ciento en los salarios básicos para fin de año, es decir con impacto en el medio aguinaldo de diciembre.

Ads

De la misma manera, en la propuesta sindical solicitaron que haya un monitoreo de los índices de inflación de forma tal que la paritaria de fin de año pueda ser revisada en enero.

El último aumento a los municipales fue otorgado por el Gobierno antes de las elecciones del 7 de septiembre y permitió un acumulado del 19,54 por ciento en lo que va del año.

Ads

Hasta septiembre, la inflación acumulada, según los registros del índice de precios al consumidor (IPC) del Indec, fue del 22 por ciento.

Puede interesarte