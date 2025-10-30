Colisionaron una moto y un automóvil en la esquina de 3 de Febrero y Almafuerte
Un joven fue asistido por una ambulancia del Hospital, que lo trasladó hasta nosocomio para ser asistido por los facultativos. La moto que conducía en dirección hacia calle Rivadavia, impactó sobre el lateral derecho de una VW Surán.
Una moto y un automóvil colisionaron en la esquina de avenida 3 de Febrero y Almafuerte, aproximadamente a las 19 de este jueves.
El rodado menor, guiado por un joven de 18 años de edad, impactó en el lateral derecho de una VW Surán, conducida por una mujer.
En ese instante, tanto el automóvil como la moto circulaban en idéntico sentido. Pero el auto giró hacia Almafuerte y en ese instante el restante vehículo lo chocó, mientras el conductor pasó por arriba de la Surán.
Inmediatamente se requirió la asistencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias 107, que trasladó al motociclista hasta la Guardia del Hospital “Emilio Ruffa”.
Mientras tanto, personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad y de la Estación de Policía quedaron resguardando el lugar hasta la llegada de los peritos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión