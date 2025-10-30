Una moto y un automóvil colisionaron en la esquina de avenida 3 de Febrero y Almafuerte, aproximadamente a las 19 de este jueves.

Ads

El rodado menor, guiado por un joven de 18 años de edad, impactó en el lateral derecho de una VW Surán, conducida por una mujer.

En ese instante, tanto el automóvil como la moto circulaban en idéntico sentido. Pero el auto giró hacia Almafuerte y en ese instante el restante vehículo lo chocó, mientras el conductor pasó por arriba de la Surán.

Ads

Inmediatamente se requirió la asistencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias 107, que trasladó al motociclista hasta la Guardia del Hospital “Emilio Ruffa”.

Mientras tanto, personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad y de la Estación de Policía quedaron resguardando el lugar hasta la llegada de los peritos.

Ads

Puede interesarte