Fútbol local: Independencia le ganó a Mitre por penales y jugará la final contra Paraná
La I se impuso 5 a 4 en la definición desde los doce pasos tras empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario. Ahora, se medirá ante Paraná en la final, mismo rival al que venció cuando se consagró en el Torneo Apertura.
Independencia y Mitre se disputaron este jueves por la noche el otro puesto en la final del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”, donde esperaba Paraná.
En un partido frenético, la I lo ganaba 2 a 0 con dos goles de Juan Martín Vellón y se fue al entretiempo con medio pie en la final.
En la segunda parte, el Rojo tomó el protagonismo y a pesar de la expulsión de Agustín Torrens, un doblete de Agustín Poll le dio el empate y obligó a la definición por penales.
Desde los doce pasos, la capa de héroe se la puso el arquero de la Encia, Braian Chebeste, que detuvo dos disparos y le dio a Independencia, en el día de su aniversario, el pase a la final.
En la I convirtieron Sacca, Valles, Caballero, Calabressi y Anduaga mientras que en Mitre convirtieron Báez Corradi, Poll, Oliveto y Bullgarella.
La final será nuevamente un prometedor partido entre Paraná e Independencia, que en el Torneo Apertura se enfrentaron por el título y la I gritó campeón.
