Independencia y Mitre se disputaron este jueves por la noche el otro puesto en la final del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”, donde esperaba Paraná.

En un partido frenético, la I lo ganaba 2 a 0 con dos goles de Juan Martín Vellón y se fue al entretiempo con medio pie en la final.

Mitre no pudo meterse en la final.

En la segunda parte, el Rojo tomó el protagonismo y a pesar de la expulsión de Agustín Torrens, un doblete de Agustín Poll le dio el empate y obligó a la definición por penales.

Desde los doce pasos, la capa de héroe se la puso el arquero de la Encia, Braian Chebeste, que detuvo dos disparos y le dio a Independencia, en el día de su aniversario, el pase a la final.

En la I convirtieron Sacca, Valles, Caballero, Calabressi y Anduaga mientras que en Mitre convirtieron Báez Corradi, Poll, Oliveto y Bullgarella.

La final será nuevamente un prometedor partido entre Paraná e Independencia, que en el Torneo Apertura se enfrentaron por el título y la I gritó campeón.



