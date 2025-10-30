Queja por aumento en las tasas municipales: ¿por qué no tratan de cobrarle a los miles que no pagan?
Néstor reportó: “Me pregunto qué sueldo aumentó en un año un 225%. Soy jubilado, estaba haciendo lo imposible por mantenerme al día, pero ya no se puede más. ¿Por qué no tratan de cobrarle a los miles que no pagan? es fácil cazar en el zoológico. Y lo mismo está ocurriendo con el próximo que va a llegar de ABL”.
