Vecinos de los monoblocks de viviendas Fonavi I denunciaron esta semana la situación que viven desde hace más de un mes: la falta del suministro de agua.

Ads

“Estamos pasando una situación inhumana. Hace 5 semanas que estamos sin agua, no tenemos ni para toma", reportó una vecina a La Opinión.

.“Está llegando el verano, no tenemos agua, esto está empeorando cada vez más y no tenemos solución”, señalaron.

Otra vecina indicó que todo el barrio está afectado por la situación. "Son todos los departamentos, no es una casa sola. Es todo el Fonavi que estamos así".

Ads

Comentaron que la problemática afecta a todas las viviendas y que cuando pidieron ayuda a las autoridades municipales les informaron que no podían hacer nada, ya que es un problema interno del barrio.

“No nos podemos bañar, tenemos que ir a la casa de nuestra familia, ni lavar la ropa, o sea nada de nada. Fuimos hablar con el intendente y no nos dio ninguna respuesta. Hay gente que no pueden bajar las escaleras”, señalaron.

Hace algunas semanas, Adrián Devito, el nuevo secretario de Servicios Públicos, comentó en Sin Galera sobre la situación del Fonavi, ya que durante el último tiempo recibieron varias quejas sobre el problema de la red de agua.

Ads

“El Fonavi tiene un sistema de consorcio, no es un problema de la red de agua. La cisterna que abastece de agua al Fonavi I y que le corresponde al Municipio tiene agua. Tienen un problema de ellos en las bombas”, señaló el funcionario.

Además, Devito agregó que no es sólo el agua, casi todos los servicios del barrio funcionan a través del consorcio:

“Ellos tienen un sistema de consorcio, donde ellos se pagan su luz, ellos se cortan el pasto. A veces sí les damos una mano y los ayudamos, pero es un problema de ellos, es una problemática que tienen ellos, interna”.

Por otro lado, otra vecina comentó que todos los meses pasa un hombre del consorcio a cobrar las expensas. “No sabemos bien qué hacen con esa plata que nos cobran”, indicó.

Ads