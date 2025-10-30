Un reciente reporte ciudadano publicado en La Opinión reveló la situación en la que se encuentra la escuela n.º 21 del paraje Colegiales debido a los daños ocasionados por el temporal que azotó la región a mediados de octubre.

Las intensas ráfagas de viento provocaron la pérdida de cuatro chapas de fibrocemento en la parte delantera del edificio escolar, lo que generó preocupación en la comunidad educativa.

Ante esta emergencia, la solución inmediata adoptada fue retirar una cantidad similar de chapas del sector trasero del establecimiento para reemplazarlas en el frente.

Sin embargo, un vecino se preguntó: “¿No tiene el Municipio para comprar unas nuevas?” A esto, la consejera escolar Patricia Sabaté respondió que la dificultad no radica en la falta de recursos, sino en la escasez de las chapas disponibles en el mercado, sumado a que las existentes no coinciden con el calado necesario.

“Hoy no es fácil obtenerlas y por eso se optó por sacarlas de la casa habitación, que hace años que no se utiliza, para solucionar el problema con la inmediatez necesaria y para que el único alumno no se quede sin clases”, explicó Sabaté.

No obstante, reafirmó que esto no implica que la vivienda quedará permanentemente desprotegida. Las arquitectas están trabajando actualmente en un estudio general del techo, que no solo incluye las chapas, sino también otros elementos como los tirantes. Posteriormente, se confeccionará un legajo con los costos que demandará.

Además, se proyecta un cambio total de techo para toda la escuela, aunque Sabaté enfatizó que ello dependerá de la disponibilidad de fondos, ya que se requieren varios millones de pesos para llevar a cabo la obra.

Tras esta definición, quedó latente el tema sobre la inversión en un establecimiento que actualmente sólo cuenta con un alumno, en un contexto donde el campo se ha despoblado considerablemente y que difícilmente retorne a los esquemas de antaño en cuanto a la matrícula.

Un caso similar ocurrió con la escuela n.º 32, del paraje La Bolsa, que finalmente cerró sus puertas.

Sin embargo, la prioridad será siempre mantener la continuidad educativa del niño. Mientras haya al menos un estudiante, la institución permanecerá abierta