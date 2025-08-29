Lo que importa - Viernes 29 de agosto de 2025
Trasladaron al Hospital Garrahan a Noah, el niño que sufrió quemaduras graves tras la explosión en un zanjón
El Correo Argentino cambia de domicilio tras 28 años: se va a Saavedra 145
Paritaria municipal: acordaron 10 % de aumento en dos tramos, a cobrar en septiembre y octubre
Trenes Argentinos: desde este viernes, sin servicio desde y hacia Rosario, Córdoba y Tucumán
Aniversario de la Biblioteca Popular: presentaciones musicales y muestras en vivo, este viernes
Advierten por envenenamiento de perros y gatos en el barrio La Providencia
Hockey: cinco sampedrinas disputan el Argentino de Selecciones Sub 16 en San Rafael
En calle Mateo Sbert: camión arrasó con un cable y un poste cayó sobre una mujer
Robaron en la vivienda del excomisario Osvaldo Somohano: se llevaron joyas y un arma
Lafalce se quedó con el nombre La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante
Fotomultas: el sistema no está en funcionamiento y son falsos los audios que circulan
CLIMA:
Cielo despejado con sol, máxima 23°, viento del Noreste rotando al Este.
Sábado con 60% de probabilidad de lluvias, domingo y lunes con 90% y notable baja de la temperatura mínima para el arranque del mes de septiembre.
FARMACIAS DE TURNO:
Pellegrini 1045
Avenida Sarmiento 390
Mitre 2885
www.laopinionsemanario.com.ar
