Trasladaron al Hospital Garrahan a Noah, el niño que sufrió quemaduras graves tras la explosión en un zanjón

El Correo Argentino cambia de domicilio tras 28 años: se va a Saavedra 145

Paritaria municipal: acordaron 10 % de aumento en dos tramos, a cobrar en septiembre y octubre

Trenes Argentinos: desde este viernes, sin servicio desde y hacia Rosario, Córdoba y Tucumán

Aniversario de la Biblioteca Popular: presentaciones musicales y muestras en vivo, este viernes

Advierten por envenenamiento de perros y gatos en el barrio La Providencia

Hockey: cinco sampedrinas disputan el Argentino de Selecciones Sub 16 en San Rafael

En calle Mateo Sbert: camión arrasó con un cable y un poste cayó sobre una mujer

Robaron en la vivienda del excomisario Osvaldo Somohano: se llevaron joyas y un arma

Lafalce se quedó con el nombre La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante

Fotomultas: el sistema no está en funcionamiento y son falsos los audios que circulan

CLIMA:

Cielo despejado con sol, máxima 23°, viento del Noreste rotando al Este.

Sábado con 60% de probabilidad de lluvias, domingo y lunes con 90% y notable baja de la temperatura mínima para el arranque del mes de septiembre.

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1045

Avenida Sarmiento 390

Mitre 2885

