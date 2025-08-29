Robaron en la vivienda del excomisario Osvaldo Somohano: se llevaron joyas y un arma
Los delincuentes lograron acceder a la terraza y desde ahí, al interior de la casa. Robaron diversos elementos de valor, entre ellos una pistola calibre 40 poco habitual en el mercado argentino.
El comisario retirado Osvaldo Somohano fue víctima de un robo en su vivienda durante la jornada del martes.
De acuerdo al testimonio ofrecido a La Opinión, los delincuentes aprovecharon su ausencia durante el día. Lograron subir a la terraza, donde violentaron una puerta y luego una ventana para ingresar a la casa.
Lo sorprendente es que, más allá del ímpetu ejercido para acceder a la finca, no dejaron marcadas evidencias sobre su accionar. Es decir, no hubo muebles, cajoneras ni nada revuelto como es común apreciar en estos atracos.
No obstante, los malvivientes se apoderaron de algunas alhajas, como colgantes y un reloj de oro, y una pistola singular, calibre 40, que no es habitual que exista en el mercado argentino.
Somohano tuvo una dilatada trayectoria en la fuerza. Llegó a San Pedro en los primeros años de la década del 70 con el rango de subcomisario y llegó a ser jefe de la Policía Bonaerense.
