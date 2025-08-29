Advierten por envenenamiento de perros y gatos en el barrio La Providencia
Vecinos alertaron que ya son varias las mascotas que resultaron gravemente afectadas y destacaron que la situación "es un peligro" para los chicos que frecuentan la plaza. "Se intoxican animales, pero también le puede pasar a los niños", indicaron.
Vecinos del barrio La Providencia denuncian que “otra vez” apareció una persona que envenena a gatos y perros “con fosforado”.
Reportaron que ya son “dos” los animales que “fallecieron” producto del envenenamiento y que “tres permanecen internados”.
“Una de nuestras perras fue intoxicada, tuvo sangrado, se quedó sin plaquetas y tuvimos que hacer tratamiento para que se salvara”, refirió una vecina a La Opinión.
"Se intoxican animales, pero también le puede pasar a los niños. Acá en el barrio hay muchos chicos que juegan en la plaza y es un peligro”, expresó la mujer.
