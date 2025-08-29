Vecinos del barrio La Providencia denuncian que “otra vez” apareció una persona que envenena a gatos y perros “con fosforado”.

Reportaron que ya son “dos” los animales que “fallecieron” producto del envenenamiento y que “tres permanecen internados”.

“Una de nuestras perras fue intoxicada, tuvo sangrado, se quedó sin plaquetas y tuvimos que hacer tratamiento para que se salvara”, refirió una vecina a La Opinión.

"Se intoxican animales, pero también le puede pasar a los niños. Acá en el barrio hay muchos chicos que juegan en la plaza y es un peligro”, expresó la mujer.

