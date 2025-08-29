Hockey: cinco sampedrinas disputan el Argentino de Selecciones Sub 16 en San Rafael
Bernardita Cejas, Isabella Biain, Jazmín Calabressi, Yazmín Muratone y Sara Podestá integran el selecionado de la AHO que compite en el Argentino de Selecciones. En el debut, el equipo de las jugadoras de Náutico venció a la Asociación Jujeña.
Este jueves, el seleccionado sub 16 de la Asociación de Hockey del Oeste (AHO) debutó en el Argentino de Selecciones que se disputa en San Rafael, Mendoza.
En sus filas están Bernardita Cejas, Isabella Biain, Jazmín Calabressi, Yazmín Muratone y Sara Podestá, jugadoras del club Náutico.
En el debut, el equipo integrado por las sampedrinas venció 1 a 0 a la Asociación Jujeña.
Este viernes, desde las 9.00, buscará sellar su clasificación a la siguiente fase ante el seleccionado de la Asociación Austral.
