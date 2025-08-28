El Correo Argentino cambia de domicilio tras 28 años: se va a Saavedra 145
Este jueves se vio movimiento en las ofcinas, con los propios empleados encargdos del mobiliario y otros elementos. Esperaban concluir las tareas de manera tal de atender al público desde el viernes. Esta será la cuarta sede del correo en San Pedro que se recuerde.
La sede del Correo Argentino ya no estará sobre la Peatonal del Centenario. Este jueves comenzó la mudanza hacia el nuevo domicilio: Saavedra 145.
Desde temprano se observó al personal de la empresa trasladar muebles y otros elementos, incluidas las urnas para las elecciones del próximo 7 de septiembre.
Desde allí se trasladó todo al nuevo local, que es el mismo donde durante muchos años funcionó el comercio de venta de electrodomésticos de Ariel Susini.
El Correo se instaló en calle Rafael Obligado 58 en 1997, después de dejar la mole de cemento de Salta y Arnaldo junto a la antigua Entel, que fue la segunda casa. La primera también estuvo en Rafael Obligado, pero al 130.
Si las tareas previstas concluyen en los tiempos previstos, este viernes la atención al público será en el nuevo establecimiento.
