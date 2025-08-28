La sede del Correo Argentino ya no estará sobre la Peatonal del Centenario. Este jueves comenzó la mudanza hacia el nuevo domicilio: Saavedra 145.

Desde temprano se observó al personal de la empresa trasladar muebles y otros elementos, incluidas las urnas para las elecciones del próximo 7 de septiembre.

Desde allí se trasladó todo al nuevo local, que es el mismo donde durante muchos años funcionó el comercio de venta de electrodomésticos de Ariel Susini.

Los movimientos en la nueva sede del Correo Argentino, que se encuentra en Saavedra 145.

El Correo se instaló en calle Rafael Obligado 58 en 1997, después de dejar la mole de cemento de Salta y Arnaldo junto a la antigua Entel, que fue la segunda casa. La primera también estuvo en Rafael Obligado, pero al 130.

Si las tareas previstas concluyen en los tiempos previstos, este viernes la atención al público será en el nuevo establecimiento.

