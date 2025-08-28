El Gobierno municipal y los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado local alcanzaron un acuerdo en el debate acerca de la paritaria, tras semanas de negociaciones.

El aumento será del 10 por ciento en dos tramos, 5 % con los haberes de agosto que se cobran en septiembre y otros 5 % con los de septiembre, que serán pagados con los sueldos de octubre.

Además, en el marco de la Mesa de Relaciones Laborales, el Gobierno y los sindicatos acordaron volver a reunirse el 17 de octubre para debatir incremento salarial para el siguiente tramo del año.

Además, agendaron una reunión para el 10 de septiembre en la que, según informó el secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz Costa, van a "ir definiendo y cumpliendo con recategorías, pases a planta permanente, encuadres y bonificaciones adeudadas".

