El día de la última sesión del Concejo Deliberante antes de las elecciones legislativas 2025, Diego Lafalce sorprendió al anunciar al cuerpo que su bloque ahora se llama La Libertad Avanza.

El concejal, que fue electo en 2023 —en la lista que tenía a Ariel Rey como candidato a intendente y por la que entraron también Paola Basso y Martín Rivas, tras la interna—, aprovechó que Mauro de Rosa y Fernando Negrete dejaron libre el nombre del partido del presidente Javier Milei para denominar "Vecinos de San Pedro" a su bancada.

Así, el bloque que Lafalce había conformado con Viviana Riquelme, ya no se llama "Pro-Libertad" —él siempre tuvo como referencia a la ministra de Seguridad de Macri y ahora de Milei, Patricia Bullrich— sino que utilizará el nombre La Libertad Avanza.

Esa denominación tendrá validez hasta el 10 de diciembre, cuando con la nueva composición del Concejo Deliberante tras las elecciones, haya que anunciar las autoridades, los bloques y sus nombres por los siguientes dos años.

Si Ariel Rey, candidato de La Libertad Avanza en San Pedro, y otros integrantes de su lista llegan al Concejo, habrá que ver si confluyen con Lafalce o habrá entre el 8 de septiembre y el 10 de diciembre una disputa entre ambos espacios por la denominación oficial del partido de Milei en el Concejo.

