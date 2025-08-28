Una serie de audios que se viralizaron en los últimos días aseguraban que el sistema de fotomultas, cuyas cámaras fueron instaladas en diversos puntos de la ciudad y los accesos por la empresa Cecaitra, comenzaban a funcionar sin aviso previo. Son falsos.

"Ya están en marcha los controles de velocidad de la Lucio Mansilla les aviso por las dudas", dice uno de los audios que muchos atribuyeron, porque la voz es parecida, al secretario de Producción de la Municipalidad, Ariel Álvarez.

"Ojo que toman cinturón de seguridad y si van con el teléfono, eso también lo toma. Tengan cuidado con eso: teléfono, cinturón de seguridad y luces prendidas", dice otro de los audios que se viralizaron.

Consultado por La Opinión, el secretario de Gobierno Martín Baraybar confirmó que el sistema todavía no está en marcha.

"Los equipos de control de tránsito que se colocaron en el marco de la licitación aprobada por el Concejo Deliberante no se encuentran todavia en funcionamiento", indicó el funcionario.

Baraybar informó que todavía están en proceso de "pruebas que son necesarias para su habilitación y calibración", y que cuando estén en condiciones de ser habilitados "se hará la difusión necesaria y establecida en la resolución del Ministerio de Transporte".

Recién luego de esa difusión obligatoria, los pondrán en funcionamiento. "Se avisará y comunicará con el tiempo necesario para que todos estén en conocimiento", señaló el secretario de Gobierno.

El contrato con la polémica Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina fue aprobado por el Concejo Deliberante hace un año, en agosto de 2024.

En marzo, Cecaitra comenzó a instalar las cámaras en los semáforos elegidos para los controles de tránsito que serán registrados vía sistema de fotomulta y luego, en abril, dispusieron los tótems en los accesos.

En el medio, la empresa fue allanada vinculada a una causa que investiga hechos de corrupción que involucran al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, quien renunció en medio del escándalo.

En el Concejo Deliberante, funcionarios del Gobierno citados en el marco de un expediente relacionad con Cecaitra ratificaron que no hay impedimento alguno para la continuidad del convenio aprobado el año pasado.

Eso fue luego de que la Justicia de La Plata, que investiga los hechos de corrupción que vinculan a la empresa, informara que no hay impedimentos legales para el funcionamiento de los cinemómetros instalados.