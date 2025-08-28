Una mujer resultó lesionada hace instantes después que un camión arrastrara unos cables que trasponían la calzada de Mateo Sbert al 1800, a la altura de calle Aulí.

Los primeros datos indican que el rodado enganchó el cableado y con ello derribó un poste, que cayó sobre una mujer que se encontraba en la vereda.

Los bomberos voluntarios fue requeridos para asistir a la víctima, mientras una ambulancia la trasladó hasta el Hospital “Emilio Ruffa”.

(Noticia en desarrollo)

