En calle Mateo Sbert: camión arrasó con un cable y un poste cayó sobre una mujer
Ocurrió en la intersección con calle Aulí, altura del barrio 291 Viviendas. La fuerza del rodado hizo que también provocará la caída de un poste. Este lesionó a una mujer que fue derivada al Hospital.
Una mujer resultó lesionada hace instantes después que un camión arrastrara unos cables que trasponían la calzada de Mateo Sbert al 1800, a la altura de calle Aulí.
Los primeros datos indican que el rodado enganchó el cableado y con ello derribó un poste, que cayó sobre una mujer que se encontraba en la vereda.
Los bomberos voluntarios fue requeridos para asistir a la víctima, mientras una ambulancia la trasladó hasta el Hospital “Emilio Ruffa”.
(Noticia en desarrollo)
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión