Familiares de Noah, el niño de siete años que sufrió quemaduras graves tras una explosión que tuvo lugar en un zanjón ubicado en General Pueyrredón al 1800, piden cadena de oración para el pequeño y confirmaron su traslado al Hospital Garrahan.

Allegados informaron a La Opinión que el pequeño “estaba llevando basura al zanjón” cuando un ”aerosol explotó", lo que le provocó lesiones de gravedad.

“Estamos agradecidos con la atención que recibimos en el servicio de salud”, expresó una amiga de la familia.

Noah fue trasladado por una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 a la Guardia de Pediatría del Emilio Ruffa, donde quedó internado en terapia intensiva tras ser intervenido quirúrgicamente, a la espera de una derivación.

Horas después, informaron que fue trasladado al Hospital Garrahan, donde continuarán el tratamiento de sus heridas.

