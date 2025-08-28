Aniversario de la Biblioteca Popular: presentaciones musicales y muestras en vivo, este viernes
Las actividades por el 153º aniversario tendrán lugar desde las 18.30 en la institución ubicada en Mitre 460. La entrada es libre y gratuita. Desde la entidad invitaron a la comunidad a sumarse del evento.
La Biblioteca Popular Rafael Obligado celebra su 153º aniversario con una jornada abierta a la comunidad llena de música y danza en el establecimiento ubicado en Mitre 460.
Este vienres, desde las 18.30, habrá muestras de trabajos de los talleres que se dictan en la institución y desde las 19.00 se presentarán dos shows artísticos.
Por un lado, “Veredas, un diálogo tanguero” y, por otro, la presentación de la compañía de danza Oro verde.
La Biblioteca Popular Rafael Obligado fue fundada un 30 de agosto de 1872 por iniciativa de un grupo de vecinos, quienes se reunieron en la escuela n.° 1 para dar inicio a la institución.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión