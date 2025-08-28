La Biblioteca Popular Rafael Obligado celebra su 153º aniversario con una jornada abierta a la comunidad llena de música y danza en el establecimiento ubicado en Mitre 460.

Este vienres, desde las 18.30, habrá muestras de trabajos de los talleres que se dictan en la institución y desde las 19.00 se presentarán dos shows artísticos.

Por un lado, “Veredas, un diálogo tanguero” y, por otro, la presentación de la compañía de danza Oro verde.

La Biblioteca Popular Rafael Obligado fue fundada un 30 de agosto de 1872 por iniciativa de un grupo de vecinos, quienes se reunieron en la escuela n.° 1 para dar inicio a la institución.

