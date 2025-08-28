Después de la interrupción temporaria entre el martes 6 y el jueves 7 de este mes, Trenes Argentinos dejará de funcionar algunos servicios hacia el interior del país desde este viernes y de manera provisoaria.

De acuerdo a la información aportada por Crónica Ferroviaria, todo se debe a las obras previstas en el paso bajo nivel de la avenida del Fomentista (próxima a la Estación Migueletes), que se encuentra en el barrio de Villa Pueyrredón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ello provocará la suspensión de los servicios de pasajeros de los trenes denominados "El Rosarino", "El Cordobés y "El Tucumano" de la Línea Mitre, todos con paradas en San Pedro.

Lo programado indica la suspensión de los siguientes convoyes:

*“Cordobés”: Tren Nº 268, viernes 29 de agosto. Tren Nº 267, domingo 31 de agosto.

*“Tucumano”: Tren Nº 266, viernes 29 de agosto. Tren Nº 265, domingo 31 de agosto.

*“Rosarino": Tren Nº 277, viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto. Tren Nº 278, sábado 30 y domingo 31 de agosto, y lunes 1 de septiembre.

Quienes tenían pasajes para esas fechas recibirán la devolución total del valor del boleto.

El “Cordobés” pasa por San Pedro los días jueves y domingo a las 19,10 y llega a Córdoba a las 11,43 del día siguiente.

El regreso, los viernes parte a las 21,13 y se detiene en San Pedro a las 13,25 del sábado.

El costo del pasaje es de $ 16.600 en Primera y $ 20.000 en clase Pullman, tanto para ida como para la vuelta.

El “Tucumano” pasa por San Pedro los días jueves y lunes a las 0,35 y llega a Tucumán a las 5,10 del día siguiente.

El regreso, los martes parte a las 21,30 y se detiene en San Pedro a las 2,14 del jueves. Y los viernes parte a las 21,30 y se detiene en San Pedro a las 2,14 del domingo.

El costo del pasaje es de $ 32.800 en Primera, $ 39.800 en clase Pullman y $ 111.300 en Camarote, tanto para ida como para la vuelta.

El “Rosarino” corre todos los días y pasa por San Pedro a las 23,02, llegando a Rosario Norte a las 2,04. Luego parte desde Rosario a las 3,01 y pasa por nuestra ciudad a las 6,06 con destino final Retiro.

El costo del pasaje San Pedro-Retiro, los días lunes, martes, miércoles y jueves es de $ 5.400 en Primera y $ 6.400 en Pullman. Viernes, sábados y domingo es de $ 6.000 en Primera y $ 7.800 en Pullman.

Desde Rosario Norte el valor es el siguiente: martes, miércoles, jueves y viernes es de $ 5.400 en Primera y $ 6.400 en Pullman. Lunes, sábado y domingo, $ 6.000 en clase Primera y $ 7.800 en Pullman.