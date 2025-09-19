Rainbowex: la Cámara de Apelaciones definirá la prisión domiciliaria de los detenidos

Secretaría de Salud: qué hizo María Vargas durante su gestión y quién será su remplazante

Elecciones 2025: quienes no votaron podrán justificar la ausencia hasta el 6 de noviembre

Rige alerta meteorológica para San Pedro por tormentas fuertes y lluvia abundante

Cloacas tapadas: contrataron un desobstructor mientras se repara el municipal

La historia de María Elena, la sampedrina que se hizo viral al conocer la cancha de Racing a los 83 años

Máximo, el niño de siete años trasladado a San Justo, fue dado de alta y su familia agradeció a los médicos

Dejó la bicicleta atada en pleno centro y le robaron una rueda

IOMA central intervino para que la familia de la niña accidentada no tenga que pagar por la cirugía que necesita

Nelson Goerner, la Cooperadora de la Casa de Ancianos y Mirta Mantovani, los ternados para la Orden del Convento

El Dalí: cuarta edición de la convención con tatuajes, piercings y dos jornadas a puro arte

Nueva Terminal de Ómnibus: "Cráteres lunares, la nueva atracción turística de San Pedro"

Pago a jubilados de ANSES con la mínima

Hoy viernes 19 DNI terminados en 7, el lunes 22 en 8 y el martes 23 en 9.

AUH:

DNI terminados en 9 hoy viernes.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Jorge Oscar Sobrino a los 68 años

Elsa Luján Salas a los 80 años

Nelly Seguel a los 90 años

—------------------------------

CLIMA:

Alerta meteorológico por posibles tormentas fuertes en las próximas 36 horas. 25° la temperaturamáxima, viento del sector Noreste rotando al sureste

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

3 de Febrero y Uruguay

Mitre 2440

Ayacucho 755

—--------------------------

