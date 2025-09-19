Lo que importa - Viernes 19 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Rainbowex: la Cámara de Apelaciones definirá la prisión domiciliaria de los detenidos
Secretaría de Salud: qué hizo María Vargas durante su gestión y quién será su remplazante
Elecciones 2025: quienes no votaron podrán justificar la ausencia hasta el 6 de noviembre
Rige alerta meteorológica para San Pedro por tormentas fuertes y lluvia abundante
Cloacas tapadas: contrataron un desobstructor mientras se repara el municipal
La historia de María Elena, la sampedrina que se hizo viral al conocer la cancha de Racing a los 83 años
Máximo, el niño de siete años trasladado a San Justo, fue dado de alta y su familia agradeció a los médicos
Dejó la bicicleta atada en pleno centro y le robaron una rueda
IOMA central intervino para que la familia de la niña accidentada no tenga que pagar por la cirugía que necesita
Nelson Goerner, la Cooperadora de la Casa de Ancianos y Mirta Mantovani, los ternados para la Orden del Convento
El Dalí: cuarta edición de la convención con tatuajes, piercings y dos jornadas a puro arte
Nueva Terminal de Ómnibus: "Cráteres lunares, la nueva atracción turística de San Pedro"
Pago a jubilados de ANSES con la mínima
Hoy viernes 19 DNI terminados en 7, el lunes 22 en 8 y el martes 23 en 9.
AUH:
DNI terminados en 9 hoy viernes.
NECROLÓGICAS:
Jorge Oscar Sobrino a los 68 años
Elsa Luján Salas a los 80 años
Nelly Seguel a los 90 años
CLIMA:
Alerta meteorológico por posibles tormentas fuertes en las próximas 36 horas. 25° la temperaturamáxima, viento del sector Noreste rotando al sureste
FARMACIAS DE TURNO:
3 de Febrero y Uruguay
Mitre 2440
Ayacucho 755
