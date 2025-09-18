Este fin de semana, durante sábado y domingo, de 13.00 a 22.00, tendrá lugar una nueva edición de la convención de tatuajes y piercings El Dali en el salón del Centro de Comercio e Industria.

El evento reúne a artistas del todo país que "competirán" en un circuito lleno de voluntarios que ofrecen su piel como "lienzo" para distintos diseños.

Los tatuadores utilizarán diversos estilos que van desde el oriental, el blackwork y el full color hasta el realismo y tradicional.

En diálogo con La Opinión, Nahuel, uno de los organizadores del evento, explicó que se trata de "la cuarta edición" del evento y que, en esta ocasión, participarán "artistas de distintas partes del país y provenientes del extranjero".

"Vienen a participar, es un momento para poder juntarnos y conocernos como artistas y obviamente para que conozcan San Pedro a raíz del arte", indicó el tatuador.

