Mientras se aguarda la renovación del contrato del desobstructor que opera en los últimos días en la ciudad, también se espera que el camión perteneciente a la Municipalidad sea reparado y entre en funcionamiento, lo que podría ocurrir en las próximas semanas.

El vehículo que se aprecia actualmente en los barrios pertenece a una empresa. Ya no llega más por gentileza de la Gobernación sino que el Municipio debió contratarlo a la misma empresa para dar alivio a la crítica situación que padece el sistema en la ciudad.

Prevén que podría operar hasta la próxima semana, inclusive. En principio llegó por quince días y, ante la demanda, su continuidad estaría asegurada.

Por otro lado, el desobstructor perteneciente al Municipio, fuera de servicio desde octubre del año pasado, está reparándose. El problema mecánico es el mayor inconveniente y está en proceso de solución.

Además, aprovecharon la ocasión para el recambio de las mangueras, supliendo las italianas por otras de origen estadounidense, que arribarían al puerto de Rosario en los primeros días de octubre.

En las últimas horas se conoció un video sobre el contenido de las redes en algunos sectores. La basura que se arroja al sistema cloacal tiene su incidencia, más si se trata de “prendas de vestir” como las que se encontraron después destapar las cañerías.

