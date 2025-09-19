Elecciones 2025: quienes no votaron podrán justificar la ausencia hasta el 6 de noviembre
La Junta Electoral habilitó un espacio en la web para aquellos ciudadanos que no fueron a votar. Allí pueden acreditar el motivo. Es para quienes figuraron en el padrón electoral, entre 18 y 70 años de edad. El plazo son 60 días después de los comicios. ¿Cuál es la sanción?
Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que no votaron en las elecciones legislativas del pasado 7 de septiembre deben justificar su ausencia para evitar sanciones económicas o ser incluidos en el registro de infractores.
La ley expresa que la justificación debe presentarse ante la Junta Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección, por lo que la fecha límite para los comicios del 7 de septiembre es el 6 de noviembre.
Para realizar el trámite se debe ingresar al sitio web de la Junta Electoral de la provincia https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/consulta/justificacion-no-emision-voto/index.php.
Los argumentos que la ley acepta es haber estado a más de 500 kilómetros del lugar de votación, padecer un problema de salud debidamente certificado o una causa de fuerza mayor que sea comprobable.
Si no pueden justificar la ausencia, el artículo137 de la Ley Electoral Provincial Nº 5.109, establece que la sanción será de $ 1.000 para quienes hayan infringido por primera vez, y $ 2.000 si es reincidente, siempre que los electores tengan entre 18 y 70 años de edad.
En estos días se realiza el escrutinio definitivo. Posteriormente, la Junta Electoral remitirá la lista de infractores (ausentes) a los síndicos fiscales para darle continuidad a la sanción correspondiente.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión