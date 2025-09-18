Un delincuente robó la rueda de una bicicleta mountain bike el viernes por la noche, alrededor de las 23.00, en calle Mitre al 600. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de comercios de la zona.

El robo sucedió cuando la víctima dejó estacionado el rodado en el bicicletero de la vereda y se fue durante unos momentos. Al regresar descubrió que la bicicleta estaba en su lugar, pero le faltaba la rueda trasera.

La bicicleta a la que le robaron la rueda.

En el video de las cámaras de videovigilancia se puede observar como un hombre se acerca al lugar, finge atarse las zapatillas cuando pasan algunos transeúntes y luego saca la rueda y se la lleva.

Tras radicar la denuncia, la mujer difundió el video del robo en las redes sociales en procura de recuperar el rodado. “Si alguien lo conoce me puede avisar por privado”, indicó la víctima.

