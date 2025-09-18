Máximo, el nene sampedrino, que fue trasladado al Hospital del Niño de San Justo tras ser diagnosticado con una obstrucción intestinal fue dado de alta, este jueves por la tarde.

Familiares informaron a La Opinión que los médicos realizaron "un último control" en procura de descartar mayores complicaciones y que decidieron que el pequeño de siete años siguiera la recuperación en su casa.

"Queremos agradecerles a todos los médicos del Hospital del Niño de San Justo", expresaron.

Máximo ingresó a la Guardia de Pediatría tras ser operado en el apéndice. Luego de presentar vómitos prolongados, el niño fue derivado al centro especializado, donde le "limpiaron el intestino" para que su cuerpo volviera a tolerar el agua con normalidad.

