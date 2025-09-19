El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para una franja importante del país, que incluye la zona norte de la provincia de Buenos Aires, entre otras.

Para San Pedro tiene vigencia para este viernes 19 de septiembre durante la mañana.

El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El modelo de previsión europeo ECMWF estima más de 70 mm entre viernes y sábado (Imagen: Windy).

El clima inestable podría prolongarse durante el fin de semana, principalmente el sábado, día para el que se esperan los mayores niveles de lluvia.

El SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y estar atentos ante la posible caída de granizo.

