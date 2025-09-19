Los jueces integrantes de la Cámara de Apelaciones de San Nicolás serán quienes tomen la decisión si los detenidos por el caso Rainbowex Maximiliano Braga, Alexis Pan y Luis Pardo son beneficiados con arresto domiciliario, como pidieron sus abogados.

En los casos de Pan y Braga, el Juzgado de Garantías interviniente ya se expidió a favor de los acusados, pero Fiscalía apeló por lo que habrá que esperar lo que resuelva el tribunal de alzada.

Pardo, por su parte, tuvo demoras para una pericia psiquiátrica por cuestiones de índole familiar, por lo que todavía no hubo resolución de primera instancia respecto de su situación.

De todas maneras, su destino estará ligado al que resuelva la Justicia en relación a los otros dos detenidos, puesto que las acusaciones y los elementos a tener en cuenta son similares para los tres.

Pardo, Pan y Braga están detenidos con prisión preventiva acusados de liderar las estafas reiteradas cometidas en el marco de la plataforma Rainbowex, como caras visibles del denominado Knight Consortium que captaba inversores en criptomonedas.

"La China" resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi en cuyo marco no había trading ni criptomonedas sino una simulación virtual que mantuvo engañados a todos los que arriesgaron su dinero en la presunta inversión.

Los abogados defensores de los únicos detenidos de los 14 sampedrinos imputados —hay además dos ciudadanos malayos y dos oriundos de San Antonio de Areco— pidieron que se contemple la posibilidad de que, mientras se sustancia el expediente que llevará a todos a juicio, puedan gozar de arresto domiciliario en lugar de estar alojados en la cárcel.

