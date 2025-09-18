Nueva Terminal de Ómnibus: "Cráteres lunares, la nueva atracción turística de San Pedro"
Oscar envió una foto y dijo: "La nueva atracción turística de San Pedro. Cráteres lunares en la Terminal. Incompresible que una obra relativamente nueva este así, por lento que pases el auto se golpea".
