La familia de Valentina Orellana, la niña de 4 años que sufrió fractura de tibia y peroné en un accidente ocurrido en Belgrano y Ayacucho la semana pasada, ya no necesitará reunir dinero para la operación, confirmaron a La Opinión.

IOMA central intervino en el caso tras la publicación de este medio en la que la mamá de la nena informaba que la obra social no le cubría el total de lo necesario para la cirugía, por lo que debían pagar alrededor de un millón y medio de pesos por encima y habían lanzado una colecta solidaria, que ahora queda desactivada.

Desde el Hospital privado Sadiv confirmaron que desde IOMA se comunicaron para resolver el tema y que ya la situación estaba solucionada, de manera tal que la operación de Valentina, prevista para este viernes a las 9.30 de la mañana, no tendrá inconvenientes para su desarrollo.

La niña sufrió fractura de tibia y peroné el miércoles 10 de septiembre, cuando iba como acompañante en una moto que chocó con una camioneta en Belgrano y Ayacucho.

Iara, su mamá, informó a La Opinión que en el Hospital municipal le colocaron un yeso y le dijeron que "se iba a reconstruir el hueso", pero estudios que le practicaron luego en el Hospital privado Sadiv establecieron que "sí o sí necesita la cirugía" para la colocación de tornillos de fijación ortopédica.

