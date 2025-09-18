Por iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos anualmente la sociedad sampedrina elige a tres candidatos para recibir la Orden del Convento.

Este año los ternados son el pianista de trayectoria internacional Nelson Goerner; la profesora y escritora Mirta Mantovani; y la cooperadora de la Casa de Ancianos,.

Fueron seleccionados por votación de los vecinos y a la espera de una definición para protagonizar el acto formal de entrega de la distinción, hacia finales de este 2025.

Tal como sucede desde 2002, en principio se lanza una convocatoria para que los vecinos aporten los nombres de las personas o instituciones que merezcan la nominación.

Los seleccionados deben destacarse por su intervención en tareas en bien de la comunidad, ya sea en el ámbito social, artístico, institucional u otros que se encuentren estrechamente relacionados con obras de bien.

Cuando la terna está definida, se abre la votación para decidir quién será el postulante que recibirá la condecoración honorífica de la “Orden del Convento”.

