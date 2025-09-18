A nivel deportivo, Racing Club de Avellaneda es de los cuadros más competitivos del fútbol argentino en los últimos años, pero también viene pisando fuerte en lo social, reflejándolo con distintas iniciativas en sus páginas oficiales.

Ads

El viernes pasado, La Academia derrotó a San Lorenzo en el Estadio Presidente Perón en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Días después, desde las redes sociales de la institución, compartieron un video de la cronología de la victoria del equipo que comanda Gustavo Costas.

Ads

En los primeros segundos de video, se puede ver a la sampedrina Maria Elena Laserna, que muy emocionada cuenta que es la primera vez que visita el Cilindro de Avellaneda.

‘’Soy fanática de Racing desde que era muy pequeña. Estoy muy feliz'', cuenta la vacina de San Pedro en el corto fragmento del que participa en el reel.

Ads

María Elena estuvo en la cancha junto a su hija y su yerno.

En la transmisión del streaming oficial en el canal de YouTube de La Academia, María Elena contó un poco más a fondo su historia y como llegó a presenciar por primera vez un partido en la cancha de su querido cuadro.

‘’Mi abuelo me hizo hincha de Racing. Para mi cumpleaños, mi nieto me dijo ‘tenes que ir a la cancha, yo te regalo’. Estoy muy emocionada'', contó la sampedrina, de 83 años.

Antes de cerrar su pequeña entrevista, el cronista le dio una gran noticia: desde el departamento de institucionales le gestionaron el trámite para convertirse en socia del club.

La Opinión se contactó con Ignacio, el nieto que le regaló la posibilidad de conocer El Cilindro el pasado 16 de agosto, día en que María Elena cumplió años. Además de lo que se puede ver en las piezas audiovisuales, Ignacio detalló que su abuela recorrió el museo del club y que vio el partido desde uno de los palcos.

Ads

‘’Todavía no lo puede creer'', contó Ignacio a La Opinión.

El joven consiguió que su abuela pueda llegar a cumplir su deseo gracias a que se contactó con personal del club que se interesó en la historia de María Elena y le facilitó un pase vip para que pueda ver desde la comodidad el triunfo por 2 a 0 de su equipo.

Ahora sólo resta esperar que llegue el carnet, confirmando la afiliación al club de sus amores, del que siempre está pendiente y del que trata de no perderse ningún encuentro.