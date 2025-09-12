Allanamientos por venta de drogas: secuestraron cocaína valuada en 2 millones y hay un detenido

Quiénes son y cuánto cuestan los 50 funcionarios del gabinete cuyas renuncias analiza Salazar

Cloacas tapadas: impresionante desborde en inmediaciones de Ruiz Moreno y 24 de Febrero

Ingresos Brutos en billeteras virtuales: rige sólo para quienes están inscriptos en el impuesto

Julián Marocco presenta oficialmente Los Planetas de la Tierra, su nueva banda

Este sábado 13/09 21:30h volvemos con la función Nro.55 de la comedia francesa "LA CENA...

Carnicería El Pampa abrió su sucursal de pollo y cerdo: "Tenemos mucha ilusión"

Piden ayuda solidaria para Marcela Andrada, internada en terapia intensiva tras un aneurisma cerebral

Insólito: delincuente robó el cartel de un comercio y quedó grabado por las cámaras de seguridad

Copa País: San Pedro enfrentará a General Alvear de Mendoza en los cuartos de final

Trenes: por reparación de un puente, los servicios dejarán de funcionar entre sábado y lunes

El Ministerio de Justicia interviene en el caso de los agentes de UTOI y las flexiones de brazos

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Pablo Felipe Blas a los 77 años

Marcial Acevedo a los 73 años

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado, 21° la temperatura máxima, Noreste a 30 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 3190

11 de Septiembre 1585

25 de Mayo 600

—--------------------------

—------------------------------------------------

