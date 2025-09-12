Lo que importa - Viernes 12 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Allanamientos por venta de drogas: secuestraron cocaína valuada en 2 millones y hay un detenido
Quiénes son y cuánto cuestan los 50 funcionarios del gabinete cuyas renuncias analiza Salazar
Cloacas tapadas: impresionante desborde en inmediaciones de Ruiz Moreno y 24 de Febrero
Ingresos Brutos en billeteras virtuales: rige sólo para quienes están inscriptos en el impuesto
Julián Marocco presenta oficialmente Los Planetas de la Tierra, su nueva banda
Este sábado 13/09 21:30h volvemos con la función Nro.55 de la comedia francesa "LA CENA...
Carnicería El Pampa abrió su sucursal de pollo y cerdo: "Tenemos mucha ilusión"
Piden ayuda solidaria para Marcela Andrada, internada en terapia intensiva tras un aneurisma cerebral
Insólito: delincuente robó el cartel de un comercio y quedó grabado por las cámaras de seguridad
Copa País: San Pedro enfrentará a General Alvear de Mendoza en los cuartos de final
Trenes: por reparación de un puente, los servicios dejarán de funcionar entre sábado y lunes
El Ministerio de Justicia interviene en el caso de los agentes de UTOI y las flexiones de brazos
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
Pablo Felipe Blas a los 77 años
Marcial Acevedo a los 73 años
—------------------------------
CLIMA:
Día soleado, 21° la temperatura máxima, Noreste a 30 km.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Mitre 3190
11 de Septiembre 1585
25 de Mayo 600
—--------------------------
—------------------------------------------------
