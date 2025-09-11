El caso de los agentes de UTOI que obligaron a un joven de 18 años a hacer flexiones de brazos en el marco de un operativo de control en la vía pública llegó a la órbita del Gobierno provincial, que puso en marcha el andamiaje gubernamental correspondiente.

La Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional del Ministerio de Justicia denunció el caso de oficio tras la publicación de La Opinión y lo presentó ante al Ministerio de Seguridad para que intervenga.

Así, la situación llegó por esa vía a la Auditoría General de Asuntos Internos, el organismo que controla el buen ejercicio de la profesión policial, para que instruya el sumario administrativo correspondiente.

Además, a ese organismo le tiene que haber llegado la denuncia que la madre radicó en Prefectura y que derivó en un pedido de hábeas corpus de Defensoría para evitar represalias policiales contra el joven.

Al igual que la Justicia, Asuntos Internos deberá identificar e individualizar a los responsables del episodio de abuso de autoridad del que fue víctima el muchacho el lunes 1 de septiembre en Depietri y San Martín.

El joven caminaba por esa zona junto a su novia y la hermana de ella cuando los interceptó el operativo de UTOI. A ellas les pidieron que se vayan y a él lo obligaron a hacer flexiones de brazos en medio de risas y burlas. La situación fue grabada por vecinos de la zona.

