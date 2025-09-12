Trenes Argentinos Operaciones interrumpirá la prestación de la línea Mitre que une Retiro con el interior del país entre sábado y lunes próximo.

El motivo son las obras de ampliación del paso bajo nivel de la avenida Del Fomentista, en el barrio Villa Pueyrredón, de la ciudad de Buenos Aires, próxima a la avenida General Paz y a la estación Migueletes.

Las tareas consisten en la construcción de un puente ferroviario y estructuras de hormigón para su ampliación. También incluye la renovación completa de las vías y la ampliación del túnel vehicular existente, indicó Crónica Ferroviaria.

Esto implicará que los servicios que conectan Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán, y que tienen parada en San Pedro, no circulen entre el viernes y lunes, como así también el tren Rosarino que retorna el martes a la madrugada desde la ciudad santafesina.

El “Cordobés” pasa por San Pedro los días jueves y domingo a las 19.10 y llega a Córdoba a las 11.43 del día siguiente. El regreso, los viernes parte a las 21.13 y se detiene en San Pedro a las 13.25 del sábado.

El “Tucumano” pasa por San Pedro los días jueves y lunes a las 0.35 y llega a Tucumán a las 5.10 del día siguiente. El regreso, los martes parte a las 21.30 y se detiene en San Pedro a las 2.14 del jueves. Los viernes parte a las 21.30 y se detiene en San Pedro a las 2.14 del domingo.

El “Rosarino” corre todos los días y pasa por San Pedro a las 23.02, llegando a Rosario Norte a las 2.04. Luego parte desde Rosario a las 3.01 y pasa por nuestra ciudad a las 6.06 con destino final Retiro.

