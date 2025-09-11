El canatautor sampedrino Julián Marocco presenta oficialmente este sábado, en el espacio cultural Tres Paredes, su nueva banda, Los Planetas de la Tierra.

Tras su estancia en el sur, donde grabó un nuevo repertorio de su autoría bajo la producción del reconocido Shamán Herrera, el artista volvió a San Pedro y sumó al baterista Valentino Salvá y al bajista Fernando Oihler.

Con esa formación, tras una serie de presentación en formato "solo set", Julián Marocco y Los Planetas de la Tierra debutaron en la Fiesta Popular Sampedrina organizada por la Municipalidad en el Paseo Público.

Ahora, el sábado, desde las 21.30, pondrán sobre el escenario de 25 de Mayo 658 todas las canciones que Marocco compuso en su última etapa, tras las experiencias de bandas como Panza Humus y Musgo.

Entre esa obra, uno de los temas fue elegido por el reconocido Lisandro Aristimuño en su ciclo Música Sin Fines de Lucro para el volumen 77, publicado en noviembre del año pasado.

La cantautora Anabela Prado abrirá la noche en un set de guitarra y voz. Las entradas se consiguen en las redes sociales de los artistas y el espacio cultural por 3 mil pesos.

