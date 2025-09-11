En la esquina de 3 de febrero y Joaquín V. González abrió sus puertas este jueves 11 de septiembre la nueva sucursal de Carnicería El Pampa.

Martín Ripacoli, Érica y su familia apostaron a este nuevo proyecto que apunta a la venta de cortes de carne de cerdo y pollo, y todos sus productos y derivados.

Martín y Érica, la familia de El Pampa.

"Todo cerdo y pollo: tenemos congelados, bebidas, milanesas, hamburguesas", anunciaron en diálogo con La Opinión & Sin Galera.

“Este es un negocio familiar, tenemos mucha ilusión, era un proyecto a cumplir, estamos re contentos y los esperamos”, dijo el Pampa y Érica agregó: “Con mucha calidez humana y con mucho amor”.

Adelantaron que habrá promociones semanales y con billeteras virtuales o tarjetas bancarias.

Como ya es habitual, en su carnicería de Pellegrini 2615 la prioridad serán la calidad y las ofertas.

