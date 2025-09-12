Tras la derrota electoral, el intendente Cecilio Salazar pidió a todos los funcionarios de su gabinete las renuncias para analizar los pasos a seguir y definir con quiénes cotinuará los dos años y tres meses de Gobierno que tiene por delante.

Ads

Los funcionarios son alrededor de 50, entre secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores y coordinadores. Todos tienen responsabilidades y desginación política, aunque algunos —muchos, por cierto— son empleados de la planta municipal.

El costo total de los funcionarios del gabinete, según la última liquidación, es de 120,5 millones de pesos. El monto es en bruto y no contempla los últimos aumentos acordados con los sindicatos, que repercuten en los sueldos.

Ads

Los salarios promedio, son de alrededor de 2.500.000 pesos, aunque hay que tener en cuenta que hay diferencias entre lo que cobran los funcionarios, de acuerdo al rango y la responsabilidad, entre otros ítems, como la antigüedad y las bonificaciones.

Los secretarios tienen un costo promedio de entre 3,5 y 6 millones de pesos, con los de Salud María Vargas ($ 6,2 millones) y Obras Públicas, Mariano Brañas ($ 5,5 millones) como los de mayor sueldo, porque cobran bonificación del 100 por ciento.

Los subsecretarios cuestan entre 3 y 3,5 millones; los directores, de 2 a 3 millones; los subdirectores, de 1,7 a 2,2 millones; y los coordinadores, 1,5 millón de pesos promedio.

Ads

Del jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, que tiene rango de secretaría, dependen la Subsecretaría Legal y Técnica de Daniel Porta; la Dirección General Administrativa de María Luz Dell'Acqua, la Dirección de Personal que conduce Sofía Fucci y la Dirección de Asesoría Letrada de Viviana Costa.

Del secretario de Gobierno y electo concejal Martín Baraybar dependen la subsecretaria de Género, Laura Monfasani, y el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni.

En la Secretaría de Seguridad que lidera Eduardo Álvarez están incluidas la vacante Subsecretaría, la Dirección de Tránsito que maneja Armando Caballero y la Dirección Administrativa que encabeza Walter Lacuadra.

Ads

Roberto Borgo conduce la Secretaría de Seguridad, que tiene a Ignacio Coronel como subsecretario; a Christian Rial como director de Rentas; y a Marcelo Delbene como director de Presupuesto.

El secretario de Modernización y Coordinación, Luciano Arias, tiene bajo su órbita las delegaciones municipales en las localidades, con rango de director: Walter Díaz, Río Tala; Ernesto Lucchesi, Gobernador Castro; Carlos García, Los Cazadores (La Tosquera); y Sergio Barrios, Santa Lucía.

En el área de Arias también hay una Dirección de Modernización, que tiene a Sergio Iturri al frente, y están las subdelegaciones, con rango de subdirector: Sebastián Farina en Pueblo Doyle y Hugo Borda en Vuelta de Obligado.

Walter Sánchez conduce la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, de la que dependen las direcciones de Comisiones de Fomento, con Celina Bronce; de Asistencia Directa, con José Franchini; y de Adultos Mayores, con Silvia Triñanes. Además hay una coordinación en el CIC, a cargo de Belén Lacuadra.

La Secretaría de Salud, vacante desde la renuncia de María de los Ángeles Vargas, tiene bajo su órbita la dirección de los hospitales (Isabel Carrasco, San Pedro; Graciela Camerano, Santa Lucía; Daniela Álves, Gobernador Castro).

Son todos cargos políticos, como la Dirección Administrativa que conduce Silvio Jaime, la de Personal del área que lidera Augusto Ramos y la de Salud Mental que conduce Hernán Gorini.

La Dirección de Atención Primaria o de Centros de Salud está vacante, aunque tenía como responsable no designado específicamente a Martín Menegoni, muy cercano a María Vargas.

Del secretario de Producción, Industria y Comercio Ariel Álvarez depende la Dirección de Ambiente que tiene a su cargo Gustavo Solá y la coordinación de Producción de Hugo Ramírez.

Mariano Brañas, como secretario de Obras y Servicios Públicos, tiene un organigrama con Adrián de Vito como subsecretario y con Natalia Rimasa como directora de Administración del área.

La Dirección del Corralón también es política y está a cargo de Juan Bronce, con un subdirector de Red Vial que es Juan Cabrera, y la Dirección de Mantenimiento la conduce Héctor "Pocho" Giuliani.

De la misma manera, Servicios Sanitarios tiene al histórico Horacio Ríos como director y a Raúl "Chipi" Benítez como coordinador. Si bien todos ellos son empleados municipales, tienen responsabilidades políticas que podrían no tener.

La "supersecretaría" de Mariano Arnal tiene bajo su órbita las direcciones de Cultura (acéfala desde la renuncia de David "Kukino" Kurlat), Turismo (Vicky Villalba), Educación (Alan Ocampo) y Deportes (Valentín Bravo, electo concejal).

Este viernes el intendente Cecilio Salazar reunirá a sus funcionarios para analizar el devenir de la gestión tras el revés electoral del domingo y de ese encuentro podrían surgir novedades sobre el futuro de algunos funcionarios.

En los pasillos de Palacio y en el resto de las dependencias hay diversos nombres a quienes ya los dan como “con roja directa”. De todas maneras, habrá que esperar la resolución que tome Salazar respecto de cada uno.