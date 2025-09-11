El seleccionado de la Liga Deportiva Sampedrina, ya clasificado a la etapa final de la Copa País, se enfrentará al combinado de la liga de General Alvear, Mendoza, por los cuartos de final.

Este miércoles, el elenco mendocino venció en la final de cuyo a la liga de Albardón-Angaco, de San Juan y se metió entre los mejores ocho del certamen. Los alvearenses empataron sin goles en el partido de ida mientras que en la vuelta ganaron 1 a 0 en suelo sanjuanino.

Los dirigidos por Andrés Franzoia afrontarán el partido de ida el próximo miércoles 24 de septiembre, en condición de visitante, mientras que el 1 de octubre definirá su pase a semifinales en el Estadio Municipal.

La selección de San Pedro deberá viajar 830 kilómetros para llegar a la cancha de Sport Club Pacífico, escenario en el que pondrá en marcha la ilusión de pelear una plaza para la Copa Argentina 2026.

Hasta el momento son cuatro las selecciones clasificadas a la instancia definitiva: General Alvear, Río Cuarto, San Pedro y Tandil. Resta definir a los representantes de las regiones norte, patagonia, litoral sur y litoral norte.

