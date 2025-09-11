La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) emitió un comunicado para aclarar los alcances que tendrá el nuevo gravamen para las billeteras virtuales.

A partir del 1 de octubre, se implementará una normativa que no es nueva, pero que sí se aplicará por primera vez en la provincia de Buenos Aires.

Se pondrá en un mismo nivel a las billeteras virtuales, como Cuenta DNI o Mercado Pago, con las entidades bancarias en lo que respecta a la retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

▶️ Después del domingo, circuló una campaña de desinformación electoral que busca confundir a la gente.



✅ Lo aclaramos con todas las letras: no hay ningún impuesto nuevo en la Provincia. pic.twitter.com/ASbWqE31Oj — ARBA (@arba) September 9, 2025

Arba indicó que esta medida será aplicable exclusivamente a aquellos contribuyentes que se encuentren registrados en dicho impuesto. Por lo tanto, quienes no figuren en Ingresos Brutos no sufrirán retenciones en lasd operaciones realizadas.

Hasta este momento, quienes realizaban transacciones con bancos enfrentaban retenciones fiscales, mientras que los usuarios de billeteras virtuales estaban exentos de esta carga. Con la introducción de esta nueva medida, todos los contribuyentes recibirán un tratamiento equitativo.

