Cloacas tapadas: impresionante desborde en inmediaciones de Ruiz Moreno y 24 de Febrero
Los vecinos se sorprendieron e indignaron cuando desde la tapa de la red del sistema comenzaron a emanar los afluentes. Por características del terreno, parte del flujo fue a parar a las zanjas y otra, al interior de las viviendas. Dicen que no hallaron la respuesta esperada de Servicios Sanitarios.
La comunidad de Ruiz Moreno y 24 de Febrero enfrenta una situación crítica debido al desborde inusitado de la red cloacal, un problema que está afectando la calidad de vida de sus residentes.
Desde la tapa ubicada en la vía pública emergen desechos que, fluyendo con gran rapidez, han inundado tanto zanjas como el interior de algunas viviendas.
Este fenómeno no tiene precedentes en el barrio, lo que ha generado la consabida desesperación entre los vecinos.
Éstos, en busca de una solución, dijeron haberse contactado con Servicios Sanitarios; sin embargo, la respuesta que han recibido ha sido desalentadora: “no se puede hacer nada”.
Esta crisis en el sistema cloacal de San Pedro es un problema de larga data que, en los últimos años, se ha agravado considerablemente.
La situación se ha vuelto aún más compleja desde octubre del año pasado, cuando el desobstructor principal del Municipio se rompió, dejando a diferentes barrios sin el mantenimiento necesario ante un sistema colapsado.
