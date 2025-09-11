Insólito: delincuente robó el cartel de un comercio y quedó grabado por las cámaras de seguridad
Sucedió este miércoles por la noche afuera de un negocio ubicado en Saavedra y Combate de Obligado. "Estoy un poco cansada de qué estas ratas me roben", se quejó la dueña del local.
Una comerciante fue víctima de un insólito hecho delictivo este miércoles por la noche, cuando un delincuente se llevó el cartel del frente de su local.
Ocurrió alrededor de las 20.40, afuera de un comercio ubicado en la zona de Saavedra y Combate de Obligado.
El hecho ocurrió cuando un delincuente se acercó a la vereda y sustrajo uno de los carteles del negocio. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.
“Estoy un poco cansada de qué estas ratas me roben todo el tiempo boludeces”, expresó la víctima.
Tras descubrir el robo, la dueña del negocio compartió el video del robo en las redes sociales en procura de hallar al responsable.
