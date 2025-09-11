Una investigación de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense permitió desbaratar un "kiosquito" de drogas y secuestrar cocaína valuada en alrededor de 2 millones de pesos.

Fiscalía recibió datos que indicaban que un sujeto, identificado como de apellido Ramírez, comercializaba estupefacientes en la zona de 11 de Septiembre 1350, donde tiene su domicilio.

La investigación logró recopilar información relevante para la causa, que incluyó seguimiento, análisis de conversaciones de WhatsApp y escuchas telefónicas.

Así, la Justicia tuvo los elementos suficientes para autorizar los allanamientos, que tuvieron lugar en el domicilio del sindicado como responsable del delito y en la casa de su pareja, en Dávila al 700.

En la vivienda del acusado hallaron cocaína fraccionada y lista para su comercialización en pequeñas dosis, así como envoltorios con marihuana, también preparados para la venta, y un trozo compacto de cocaína.

Además, secuestraron dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación del caso. En la casa la pareja del aprehendido incautaron una escopeta recortada calibre 14.

La causa tramita en la Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani, ante quien deberá prestar declaración indagatoria el imputado.

