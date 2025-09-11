Marcela Andrada tiene 43 años y se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Blas Dubarry de la ciudad de Mercedes.

El pasado jueves, la mujer sufrió un aneurisma cerebral que le afectó la mitad de su cerebro y, desde entonces, permanece en estado de coma.

Allegados y familiares llamaron a la solidaridad de la comunidad, ya que deben cubrir los costos de la estadía y ayudar a la hija de Marcela, una adolescente de 14 años, que aguarda la evolución de su madre.

Si querés colaborar con la causa podés comunicarte al 3329 312415 o donar al alias: ANDRADA.MICA5, a nombre de Sofía Micaela Andrada.

