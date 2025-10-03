Lo que importa - Viernes 03 de octubre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Confirmado: el cuerpo hallado en el riacho es el de Lisandro Romero
Isabel Carrasco, confirmada como secretaria de Salud: “Es un escenario difícil, pero hay mucho por hacer”
Cuenta DNI: octubre tendrá dos días con beneficios en gastronomía por el Día de la Madre que se celebrará el domingo 19
Náutico reconoció a Gonzalo Carreras y a los hermanos Sosa Velázquez por su destacada actuación internacional
Tren: la odisea de viajar cinco horas y media desde Retiro a San Pedro
Niño de 11 años sufrió un accidente cuando un auto le rozó la rueda de la bici: “El conductor no se detuvo”
Noah dio un paso adelante en su recuperación, pero necesita insumos valuados en más de un millón de pesos
través del alias Noahali.2017.
Abuso en la isla: "Zanahoria" Ferreyra también dice que él no fue, pero su situación es muy complicada
Los miradores de Vuelta de Obligado
Indignación por el estado de las plazas: reclamos por hechos de vandalismo, basura y abandono
El Círculo Médico retomó la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud
Pizzas listas para hornear a beneficio del Refugio San Pedro
Salen 7 mil pesos cada una y se pueden reservar al 3329 400678 sábado a las 11:00 hs.
NECROLÓGICAS:
CLIMA:
Cielo parcialmente nublado con 26° de temperatura máxima. Viento del sector Norte rotando al Noreste
FARMACIAS DE TURNO:
San Martín 665
Pellegrini 2250
Ituzaingó 560
