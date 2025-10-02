La familia de Lisandro Romero reconoció el cuerpo que los buzos de Prefectura hallaron en el riacho este jueves por la tarde, lo que confirmó que efectivamente se trataba de él.

Alfredo, su padre, fue el encargado de confirmar a las autoridades que era el de su hijo el cuerpo que rescataron sin vida frente al Paseo Público alrededor de las 16.30.

El hallazgo se produjo 24 horas después de que Lisandro se arrojara al río con un amigo y no volviera a emerger a la superficie.

Durante la tarde del miércoles y este jueves desde que amaneció, buzos especializados que llegaron desde Campana trabajaron en el rastrillaje para dar con Lisandro.

Tras el reconocimiento por parte de la familia, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial por Policía Científica para que se le practique la autopsia de rigor, tras lo que será restituido para el velatorio.

Lisandro Romero fue a pescar con dos amigos, compañeros de la escuela especial 502. Estaban en la zona del antiguo muelle del Paseo Público. Él y otro de los chicos se tiraron al río.

Un guardavidas que practicaba calistenia en esa zona se arrojó al agua para rescatar al amigo de Lisandro, que pedía ayuda, pero nunca lo vio a él porque ya estaba sumergido en el riacho.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 trasladó al joven que rescató el guardavidas y su compañero que aguardaba en la orilla al Hospital.

